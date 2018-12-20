Нетаньяху и Трамп обсудили борьбу с Ираном

20 декабря 2018 23:01

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в четверг с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Сирии и продолжение сотрудничества в противодействии Ирану, сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся на следующий день после того, как американская администрация объявила о решении вывести войска с сирийской территории.

"Премьер-министр Нетаньяху сегодня во второй половине дня говорил по телефону с президентом США Трампом по поводу Сирии. Оба лидера обсудили пути продолжения сотрудничества между Израилем и США в противодействии иранской агрессии", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен активизировать свои действия в Сирии с тем, чтобы не допустить там враждебного военного присутствия Ирана. Накануне премьер-министр дал понять, что говорил с Трампом в понедельник, а во вторник - с госсекретарем США Майком Помпео, которые уведомили его о принятом решении.
 

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