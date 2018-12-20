Талибы признали невозможность военного решения кризиса в Афганистане

Спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад после переговоров с представителями радикального движения "Талибан" в Абу-Даби заявил, что талибы не видят возможность военного решения кризиса в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Талибан сказал, что военного решения нет, что мы не можем вас победить. Мы сперва должны провести встречу с США и затем с афганским правительством для решения проблемы", - сказал Халилзад в интервью телеканалу.



Как отмечает телеканал, в переговорах в Абу-Даби с "Талибаном" участвовали представители США, ОАЭ, Саудовской Аравии и Пакистана. Туда же прибыла переговорная делегация афганского правительства, чтобы провести "закрытые переговоры" с представителями радикального движения, но "Талибан" отказался с ними встречаться. Халилзад назвал такое решение ошибкой. По его словам, позиция талибов "вызвала у стран-участников встречи сомнения по поводу того, хочет ли Талибан мира на самом деле".

Спецпредставитель США отметил, что на переговорах в Абу-Даби с талибами обсуждалось объявление трехмесячного перемирия в стране. Вопросы о смене политической системы и внутренние дела Афганистана не обсуждались, добавил он.

Халилзад за последние несколько месяцев как минимум дважды встречался с делегатами от радикального движения "Талибан" в Катаре, где расположен политический офис движения. Затем он совершил серию иностранных визитов, направленных на координацию усилий иностранных государств по содействию внутриафганскому мирному диалогу. Халилзад посетил Пакистан, Афганистан, Россию и Узбекистан. Как сообщал пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид, в ОАЭ американская делегация проводила переговоры с представителями Талибана.



Ранее пакистанская газета News сообщила со ссылкой на неназванные источники, что на стартовавших в понедельник переговорах в ОАЭ Соединенные Штаты предложили талибам заключить перемирие сроком на полгода, присоединиться к правительству национального единства и стать частью политической системы Афганистана. Как отмечали собеседники издания, взамен "Талибан" якобы потребовал от США освободить всех находящихся в заключении членов движения, снять с них запрет на перемещения, вычеркнуть имена лидеров повстанцев из международных "черных списков", а также объявить конкретную дату вывода американского воинского контингента из Афганистана.

Источники отмечали, что талибы будут готовы пойти на перемирие, если ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан станут гарантами такого соглашения. Кроме того, афганская вооруженная оппозиция хотела бы видеть главой будущего правительства национального единства одного из своих членов, указывали собеседники. Пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахид тогда опроверг появившуюся в СМИ информацию.

