Помпео рассказал, как Трамп принимал решение о выводе войск из Сирии
Решение о выводе войск из Сирии было принято президентом США Дональдом Трампом после консультаций со многими высокопоставленными чиновниками, включая госсекретаря США Майка Помпео, об этом заявил сам Помпео в рамках интервью радио WTNT, текст беседы приводит пресс-служба госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это было решение, которое было принято в рамках обширных консультаций между чиновниками высшего звена, включая меня, с президентом", - сказал он.
"Основная причина, и президент говорил об этом, основной нашей задачей была победа над халифатом* ... Соединенные Штаты Америки намереваются продолжить эту контртеррористическую кампанию, продолжить борьбу с ИГ, происходит ли это в Сирии или других местах. Решение вывести людей из Сирии не умаляет огромный успех, которого эта администрация достигла в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке", - сказал Помпео.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
В среду многие американские СМИ и эксперты выражали точку зрения, что Трамп принял это решение эмоционально, ни с кем не посоветовавшись. В частности лидер демократического меньшинства в палате представителей США Ненси Пелосси заявила, что решение о выводе американских войск из Сирии опасно, поскольку играет против союзников в регионе.
"Эта акция, которая была предпринята без учета интересов нацбезопасности и мнения нашего разведсообщества, это было демонстративное неуважение наших партнеров, которые борются с терроризмом", - сказала она.
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