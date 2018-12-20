Саудовская Аравия провела реформу разведслужбы
Саудовская Аравия провела реформу своей службы общей разведки на фоне сообщений о причастности ее сотрудников к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает в четверг официальное саудовское информационное агентство SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее указом короля была сформирована межведомственная комиссия под руководством наследного принца для изучения реорганизации структуры службы общей разведки.
Согласно сообщению агентства, теперь при главе службы создаются три новых главных управления: управление общей стратегии и развития (чтобы обеспечивать соответствие операций стратегии руководства и стратегии национальной безопасности), управление по правовым вопросам (для проверки разведывательных операций на соответствие международным нормам и правам человека) и управление общественной оценки деятельности и внутреннего аудита.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Саудовский король отправил в отставку замглавы саудовской службы общей разведки Ахмеда ас-Асири и советника наследного принца Сауда аль-Кахтани.
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