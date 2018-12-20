В аэропортах Германии объявили угрозу из-за риска теракта
Предупреждение об угрозе общественной безопасности объявлено в 14 крупнейших аэропортах Германии в связи с розыском четырех подозреваемых в терроризме, сообщает баварская газета Merkur, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным газеты Bild, среди них входящие в десятку крупнейших в Европе аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, а также Берлина, Гамбурга и Лейпцига.
Как пишет Merkur, подозреваемые разыскиваются в связи с возможной запланированной атакой на одну из воздушных гаваней на юго-востоке Германии. Ранее полиция земли Баден-Вюртемберг обыскала квартиры подозреваемых, три человека были задержаны, сообщает газета.
Правоохранительные органы усилили меры безопасности в аэропорту Штутгарта (столица Баден-Вюртемберга) в связи с возможной террористической угрозой, передало в четверг агентство DPA.
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