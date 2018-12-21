В ходе протестов "желтых жилетов" во Франции ранены более 1 тыс. полицейских
По меньшей мере 2891 человек получил ранения с начала протестов "желтых жилетов", которые начались в середине ноября во Франции, 1098 из них - представители правоохранительных органов. Об этом в четверг сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате вследствие манифестаций "желтых жилетов" во Франции возросло до девяти. Инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов "желтых жилетов" в середине ноября. Большинство из них связаны с ДТП, происходящими, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках. Одна пожилая женщина погибла, когда в ее комнату во время проходящей рядом манифестации влетела граната со слезоточивым газом.
Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами. В стране уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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