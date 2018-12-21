Тяжелое ДТП в Турции: есть погибший, много раненых

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Йозгат по предварительным данным погиб один и получили ранения 20 человек. Об этом, как передает Day.Az, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что после столкновения автобус перевернулся.

Согласно данным СМИ, все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.

Отметим, что только в ноябре 2018 года согласно отчету управления полиции Турции в стране было зарегистрировано 32 473 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибли 202 человека.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 12 561.

Согласно отчету, за указанный период наибольшее количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (3855).

Кроме того, зарегистрировано 29 случаев цепных аварий.

"Причиной 366 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости", - говорится в отчете.

250 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.