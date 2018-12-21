Автобусы с 70 пассажирами оказались в снежном плену под Воркутой - ВИДЕО
Связь с ними пока еще удается держать, но телефоны разряжаются один за другим, а двигатели могут заглохнуть в любой момент, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В эти минуты около 70-ти человек находятся в заложниках снежной бури под Воркутой, и просят о помощи. Два пассажирских автобуса этой ночью из-за сильнейшей метели застряли на трассе посреди тундры.
Машины просто не могут двинуться с места, под колесами - сугробы. У пассажиров нет еды и воды.
Связь с ними пока еще удается держать, но телефоны разряжаются один за другим, а двигатели могут заглохнуть в любой момент.
Сейчас спасатели пытаются прорваться к автобусам сквозь снежную завесу. И просят водителей не выключать "аварийку", в условиях нулевой видимости - это единственный способ их найти.
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