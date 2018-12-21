Смертельно больной пенсионер устроил распродажу билетов на свои похороны

В Великобритании смертельно больной мужчина начал продажу билетов на собственные похороны. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кит Касс (Keith Cass) из Кардиффа, Уэльс, страдает последней стадией рака. 72-летний мужчина работает в собственном благотворительном фонде, помогающем больным раком простаты. Касс подумал, что его смерть может принести проекту пользу, потому решил продавать билеты на собственные похороны, а выручку от этого перевести на счет фонда.

В продаже доступны золотые, серебряные и бронзовые билеты за 100, 50 и 25 фунтов стерлингов соответственно. Обладатели золотых билетов смогут перекусить на похоронах лобстером и выпить шампанского, гостям серебряной категории подадут сэндвичи с креветками и вино, а пришедших по бронзовым билетам ждут пиво и чипсы. Всего будет продано 500 билетов.

Гости разных категорий будут находиться в разных комнатах, для них Касс запишет три обращения. Также мужчина планирует пригласить комика и музыкальную группу. Он надеется выручить полмиллиона фунтов стерлингов.

Касс основал фонд "Красные носки" 12 лет назад, когда ему диагностировали рак простаты. Такое название валлиец выбрал, потому что в день, когда он узнал о болезни, на нем были носки именно этого цвета. Все это время он вел просветительскую деятельность и помог тысячам мужчин. За эти заслуги Касс был удостоен ордена Британской империи.