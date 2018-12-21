В Подмосковье задержана банда угонщиков машин премиум-класса - ВИДЕО

Преступники похитили 7 автомобилей, а общий ущерб оценивается более чем в 20 миллионов рублей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Сотрудники правоохранительных органов Московской области смогли пресечь деятельность банды угонщиков, которая специализировалась на машинах премиум-класса.

Видео: МВД России

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники группы были задержаны в подмосковном Красногорске.

Выяснилось, что угонщики успели похитить 7 автомобилей, а общая стоимость ущерба превышает 20 миллионов рублей.



"Установлено, что злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили иностранного производства, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов", - заявила Волк.

Правоохранители задержали четверых мужчин, один из которых уже находился в федеральном розыске. Кроме того, у подозреваемых изъяли два похищенных автомобиля, а также оборудование для преступлений.

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