В Подмосковье задержана банда угонщиков машин премиум-класса - ВИДЕО
Преступники похитили 7 автомобилей, а общий ущерб оценивается более чем в 20 миллионов рублей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv
Сотрудники правоохранительных органов Московской области смогли пресечь деятельность банды угонщиков, которая специализировалась на машинах премиум-класса.
Видео: МВД России
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники группы были задержаны в подмосковном Красногорске.
Выяснилось, что угонщики успели похитить 7 автомобилей, а общая стоимость ущерба превышает 20 миллионов рублей.
"Установлено, что злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили иностранного производства, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов", - заявила Волк.
Правоохранители задержали четверых мужчин, один из которых уже находился в федеральном розыске. Кроме того, у подозреваемых изъяли два похищенных автомобиля, а также оборудование для преступлений.
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