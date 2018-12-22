В Японии миллионы пустующих домов раздаются бесплатно

Цены на жилье в Японии считаются едва ли не самыми высокими в мире и продолжают расти, однако, при этом в стране насчитывается более 8 миллионов незанятых объектов недвижимости. Их настолько много, что в последние годы собственники начали просто раздавать их бесплатно всем желающим.

В некоторых случаях местные органы власти даже предлагают субсидии людям, которые готовы сносить такие дома и строить на их месте новые. Об этом сообщает газета The Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Хотя многие объекты недвижимости не выставлены на продажу на рынке, они появляются в онлайн-базах данных, которые называют "банками пустующих домов". Некоторые из них просто раздаются бесплатно, а другие продаются за символическую сумму в 4 доллара США.

Те, кто живет за пределами Японии, могут приобрести такую недвижимость даже без вида на жительство, хотя гораздо проще найти финансирование человеку, у которого он имеется, или который, по крайней мере, работает в стране.

Многие их пустующих домов сильно обветшали - это результат некачественных методов строительства, применявшихся во время послевоенного бума жилищного строительства в шестидесятые годы.

По данным газеты The Guardian, номинальный срок службы этих сборных конструкций составляет от 20 до 30 лет. Некоторые из них к тому же были построены на склонах, что сделало их структурно несостоятельными. Однако, имеются и другие причины, почему никто, похоже, не заинтересован в приобретении такой недвижимости.

Дело в том, что население Японии стремительно сокращается, и исследователи демографической динамики предсказывают, что его численность снизится приблизительно на 16 миллионов человек в течение ближайших двадцати лет. Кроме того, существует выраженная тенденция к старению нации, а это означает, что все меньше молодых людей стремятся приобрести недвижимость, особенно в пригородных или сельских районах.

Впрочем, в последние годы это явление распространилось и на города. Газета The Japan Times сообщает, что в настоящее время каждый десятый дом в Токио пустует.

Хотя в городах, безусловно, существует спрос на недвижимость, рынок жилья в Японии фактически поощряет снос зданий. Налоги на недвижимость в шесть раз выше, когда речь идет о земельном участке с существующей постройкой, по сравнению с пустующей землей.

Резонно предположить, что эта проблема может быть решена с помощью мер государственного стимулирования, но изменить мышление местных потребителей - весьма непростая задача.

Дело в том, что в Японии часто считается плохим предзнаменованием покупать дом, который стал свидетелем убийства, самоубийства или "одинокой смерти". Многие жители страны настолько суеверны, что предпочли бы отказаться от таких оскверненных домов, чем вкладывать деньги в "грязную" землю.

Лишь немногие риелторы ухитряются обойти подобные суеверия, выполнив соответствующие очистительные ритуалы и включив фэн шуй в свои ремонтные работы.

Однако, с точки зрения многих владельцев, эти дома просто не оправдывают вложенных средств. Даже упомянутые "банки пустующих домов" не привели к заметному увеличению продаж.

В течение некоторого времени существовала вероятность того, что новое законодательство об аренде жилых помещений позволит сервису Airbnb и другим подобным структурам получить эту недвижимость.

Однако, когда закон был принят в июне нынешнего года, оказалось, что он содержит серьезные ограничения. Так, срок аренды не может превышать 180 дней. В результате хозяева Airbnb покинули этот рынок.

А тем временем японские покупатели недвижимости отдают предпочтение новым домам, и миллионы пустующих жилищ по-прежнему остаются пустующими.

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