Убийцу оленей в США заставили смотреть «Бэмби»
21 декабря 2018 19:29 114
Американца Дэвида Берри-младшего приговорили к году тюремного заключения за незаконное убийство сотен оленей. В течение всего срока он должен по меньшей мере раз в месяц пересматривать мультфильм "Бэмби". Об этом сообщает WTRF.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Случай Берри-младшего называют одним из крупнейших в истории штата Миссури. Отмечается, что он убивал оленей ради головы, а тела оставлял в лесу разлагаться.
Полиция также задержала трех родственников и одного приятеля браконьера. Они заплатили 51 тысячу долларов в виде штрафов и судебных издержек.
Диснеевский мультфильм "Бэмби" вышел в 1942 году. Он повествует об олененке, мать которого убили охотники.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:52 128