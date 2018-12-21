Убийцу оленей в США заставили смотреть «Бэмби»

Американца Дэвида Берри-младшего приговорили к году тюремного заключения за незаконное убийство сотен оленей. В течение всего срока он должен по меньшей мере раз в месяц пересматривать мультфильм "Бэмби". Об этом сообщает WTRF.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Случай Берри-младшего называют одним из крупнейших в истории штата Миссури. Отмечается, что он убивал оленей ради головы, а тела оставлял в лесу разлагаться.

Полиция также задержала трех родственников и одного приятеля браконьера. Они заплатили 51 тысячу долларов в виде штрафов и судебных издержек.

Диснеевский мультфильм "Бэмби" вышел в 1942 году. Он повествует об олененке, мать которого убили охотники.

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