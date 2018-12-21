Стрельба в центре Вены, есть погибший

Ранее полиция Вены сообщила, что ведет поиски преступника после стрельбы в центре города, угрозы для жителей столицы Австрии сейчас нет. Представитель полиции сообщил РИА Новости, что в результате стрельбы в центре Вены один человек погиб, один тяжело ранен и один скрылся с места происшествия. Полиция исходит из того, что преступление имеет криминальную подоплеку и было совершено целенаправленно.