Стрельба в центре Вены, есть погибший
21 декабря 2018 19:52 123
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вены, в результате которой погиб один человек, сообщил телеканал Oe24.
"Как мы только сейчас узнали, подозреваемый, вероятно, был задержан", - сообщил ведущий телеканала, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Официального подтверждения полиции относительно задержания нет.
Ранее полиция Вены сообщила, что ведет поиски преступника после стрельбы в центре города, угрозы для жителей столицы Австрии сейчас нет. Представитель полиции сообщил РИА Новости, что в результате стрельбы в центре Вены один человек погиб, один тяжело ранен и один скрылся с места происшествия. Полиция исходит из того, что преступление имеет криминальную подоплеку и было совершено целенаправленно.
18:32 264