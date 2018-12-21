Барселонский аэропорт получит новое название
21 декабря 2018 20:07 97
Барселонский аэропорт Эль-Прат получит новое название - отныне он будет именоваться аэропортом имени Жозепа Таррадельяса. Такое решение было принято на заседании правительства Испании, которое проходило в пятницу в Барселоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Жозеп Таррадельяс был главой женералитета Каталонии в изгнании с 1954 по 1977 год, а также главой временного женералитета до 1980 года.
До сих пор аэропорт носил название Эль-Прат - по названию муниципалитета, в котором он расположен - Эль-Прат-де-Льобрегат.
"Правительство приняло решение об изменении названия аэропорта Барселоны, предлагает, чтобы он назывался в честь первого председателя женералитета периода демократии Жозепа Таррадельяса", - заявила официальный представитель испанского правительства, министр образования Исабель Селаа на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.
По ее словам, о переименовании сообщили родственникам Таррадельяса, муниципальным властям и женералитету Каталонии. Ранее представители женералитета сообщили, что решение о переименовании аэропорта не было с ними согласовано, но добавили, что "не имеют ничего против".
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