Барселонский аэропорт получит новое название

21 декабря 2018 20:07

Барселонский аэропорт Эль-Прат получит новое название - отныне он будет именоваться аэропортом имени Жозепа Таррадельяса. Такое решение было принято на заседании правительства Испании, которое проходило в пятницу в Барселоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Жозеп Таррадельяс был главой женералитета Каталонии в изгнании с 1954 по 1977 год, а также главой временного женералитета до 1980 года.
 
До сих пор аэропорт носил название Эль-Прат - по названию муниципалитета, в котором он расположен - Эль-Прат-де-Льобрегат.
 
"Правительство приняло решение об изменении названия аэропорта Барселоны, предлагает, чтобы он назывался в честь первого председателя женералитета периода демократии Жозепа Таррадельяса", - заявила официальный представитель испанского правительства, министр образования Исабель Селаа на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.
 
По ее словам, о переименовании сообщили родственникам Таррадельяса, муниципальным властям и женералитету Каталонии. Ранее представители женералитета сообщили, что решение о переименовании аэропорта не было с ними согласовано, но добавили, что "не имеют ничего против".
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az