Барселонский аэропорт получит новое название

До сих пор аэропорт носил название Эль-Прат - по названию муниципалитета, в котором он расположен - Эль-Прат-де-Льобрегат.

"Правительство приняло решение об изменении названия аэропорта Барселоны, предлагает, чтобы он назывался в честь первого председателя женералитета периода демократии Жозепа Таррадельяса", - заявила официальный представитель испанского правительства, министр образования Исабель Селаа на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

По ее словам, о переименовании сообщили родственникам Таррадельяса, муниципальным властям и женералитету Каталонии. Ранее представители женералитета сообщили, что решение о переименовании аэропорта не было с ними согласовано, но добавили, что "не имеют ничего против".