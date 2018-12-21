Евросоюз принял важное решение по России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода, говорится в сообщении этого органа, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что ограничения "в отношении отдельных секторов российской экономики" продлеваются до 31 июля 2019 года.
Политическое решение продлить ограничения лидеры стран ЕС приняли на саммите 13 декабря. В пятницу Совет единогласно утвердил его путем письменной процедуры.
Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Евросоюз впервые ввел их 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе сроком на один год, они были усилены в сентябре 2014 года. Лидеры стран - членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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