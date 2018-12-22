Иран запустил ракеты вблизи американского авианосца
Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи американской авианосной группы, которая в пятницу вошла в Персидский залив, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Во время захода группы кораблей ВМС США во главе с авианосцем "Джон Стеннис" в акваторию Персидского залива около 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции следовали за американской ударной группой. С одного из небольших кораблей запустили дрон, с помощью которого иранская сторона пыталась запечатлеть американские корабли на видео, сообщает агентство.
Тем не менее, поначалу никаких сообщений в иранских государственных СМИ о входе американских авианосцев в залив не было.
Появление американского авианосца в стратегически важном участке мирового океана в непосредственной близости от иранских берегов стало первым после выхода США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года. Тогда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает все санкции против Тегерана, в том числе вторичные. Такие ограничения затрагивают другие государства, ведущие бизнес с иранской стороной.
В итоге с 7 августа США вновь ввели в действие часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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