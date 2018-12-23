Американец путешествует по миру в крошечном домике - ФОТО
Пол Элкинс уже много лет путешествует по США вот в таком фургоне, который он сделал сам. Постройка крошечного велодомика весом 27 килограммов обошлась Полу всего в 150 долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на BigPicture.ru, для его изготовления мастер использовал четыре рекламных щита из рифленого пластика, велосипед за 20 долларов, шесть сосновых досок, клейкую ленту, хомуты и винты.
Для тех, кто нуждается в доме или хочет путешествовать, этот маленький кусочек рая, может стать настоящей находкой.
Внешне, конечно, многофункциональный домик не внушает никакого доверия, но стоит заглянуть внутрь - и вы удивитесь.
В крошечном домике есть все необходимое - кровать, плита, раковина, шкафчики для продуктов питания, стеллажи, место для одежды, светодиодное освещение и световой люк, через который можно любоваться звездами по ночам.
"Это новая возможность для жизни или путешествий. Вам не нужна страховка для автомобиля, вам не нужно страховать дом. Что вам требуется? Еда, - говорит Пол. - Люди, которые не могут купить минивэн или построить небольшой трейлер, могут сделать такой домик и отправиться в путешествие".
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