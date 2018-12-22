Нападение футболистов на женщину в России попало на камеры - ВИДЕО
В Сети появилось видео нападения двух футболистов на женщину в Рязани. Ролик опубликовал рязанский главк МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что два спортсмена - 21-летний Дмитрий Митин и 18-летний Артем Надеев - избили женщину и отняли у нее деньги и телефон. Позже подозреваемых задержали. Одного из них суд отправил на два месяца в СИЗО, другой проведет тот же срок под домашним арестом.
В отношении футболистов возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
На сайте ПФЛ (Профессиональная футбольная лига - организатор третьего по рангу футбольного турнира России), Митин числится в заявочном листе футбольного клуба "Рязань", его профиль также присутствует на сайте команды. Надеев же выступал за молодежный состав.
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