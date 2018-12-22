В США остается свыше 16,7 млн машин со смертельно опасными подушками Takata

Американские регулирующие органы подсчитали, что в США имеется около 16,7 млн автомобилей с дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже свыше 20 человек, сотни пострадали. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ подготовлен совместно сотрудниками управления, а также ранее назначенным судом в США инспектором Джоном Буреттой. В его обязанности входит надзор за отзывом машин с опасными подушками от Takata.

В докладе подчеркивается, что ранее в США было объявлено об отзыве примерно 50 млн автомобилей. Планировалось, что дефектные подушки в них будут заменены. Между тем, примерно 16,7 млн машин так и не прошли соответствующее техническое обслуживание. Ожидается, что в январе с этой же целью объявят об отзыве еще 10 млн автомобилей.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла.

По оценкам агентства Associated Press, из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 23 человека, несколько сотен получили ранения. Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.

В докладе отмечается, что наибольшая опасность грозит тем, кто пользуется автомобилями с дефектными подушками в условиях жаркого и влажного климата. Под воздействием высокой температуры и влаги элементы подушек, обеспечивающие их быстрое наполнение воздухом, выходят из строя особенно быстро.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook