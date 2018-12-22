Франция готовится к шестой манифестации "желтых жилетов"

Движение "желтых жилетов" решило вывести своих сторонников на шестую манифестацию в субботу, 22 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, впервые одной из площадок протеста выбрали Версаль.

Ожидается, что участники протестов также появятся в районе Триумфальной арки, площади Оперы, центра делового района Дефанс.

Министерство внутренних дел Франции намерено мобилизовать для поддержания безопасности в субботу 4 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тыс. - в Париже.

Дворец закрыт

Впервые манифестация пройдет на подступах к исторической резиденции французских королей в Версале. Вокруг дворца создадут периметр безопасности. Несколько станций пригородных поездов в районе Версаля будут закрыты. Власти считают тем не менее, что в марше "жилетов" в Версале могут принять участие "несколько сотен или тысяча манифестантов". На входе в специальную зону, отведенную для демонстрации, правоохратнители организуют досмотр.

"Мы не знаем, каковы реальные намерения участников", - заявил на встрече с журналистами префект полиции Жан-Жак Бро. В городе будут нести дежурство мобильные подразделения стражей порядка.

Блокада на границе

Манифестации также пройдут и в провинции, выступления активистов ожидаются в Бордо, Лилле, Лионе, Руане и даже в родном городе президента Эмманюэля Макрона - Амьене. В Восточных Пиренеях пикетчики собираются блокировать границу с Испанией, чтобы не пропускать автомобильные фуры с импортными и экспортными грузами.

Общенациональная акция проводится несмотря на объявленный ранее обширный пакет мер правительства, призванный улучшить социально-экономическое положение наименее благополучных групп населения. Так, на €100 в месяц повышена минимальная ставка заработной платы, предусмотрены льготы для пенсионеров. В этой серии мер и отмена нового налога на автомобильное топливо, введение которого дало импульс протестам автомобилистов, облаченных в светоотражающие жилеты.

На дорожных развязках

По мнению аналитиков, правительство запоздало с мерами урегулирования, поскольку "желтые жилеты" уже успели увеличить свои требования. Ситауация не меняется ни из-за полицейских акций, ни из-за приближения Рождества.

Ранее власти с помощью бульдозеров ликвидировали 170 временных лагерей "жилетов". Но после отъезда полиции блокпосты манифестантов вновь появились в этих же местах.

Дежурить на дорожных развязках активисты собираются даже в рождественские праздники. Как заявил в интервью журналу Valeur Actuel министр внутренних дел Кристоф Кастанер, акции "жилетов" продолжают привлекать повышенное внимание из-за движения банд хулиганов. "С третьей субботы (1 декабря) они стали соучастниками", - считает он.

По мнению министра, акции, начатые 17 ноября, сейчас следовало бы приостановить в связи с растущим списком жертв, который недавно увеличился до девяти человек. "Девять погибших - это также реальность движения, - отметил глава МВД. - Необходимо, чтобы это прекратилось".

Шансы на выборах

Депутат от правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян хотел бы представить вместе с "желтыми жилетами" совместный список на выборах в Европарламент. Опубликованные вечером 21 декабря социологической службой Odoxa данные опроса общественного мнения показывают, что, если движение "желтых жилетов" выдвинет своих кандидатов на предстоящих в мае выборах евродепутатов, они могли бы собрать 8% голосов.

Лидером рейтинга является "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получившее поддержку 21% опрошенных. Вместе с тем именно эта партия, по прогнозам социологов, понесла бы наибольшие потери в случае самостоятельного участия в выборах "желтых жилетов". Сторонники Ле Пен могут лишиться не менее трех процентов голосов, которые перейдут протестному движению.

На втором месте с 19% находится правящая партия "Республика на марше", намеренная представить совместный список с центристским "Демократическим движением" (MoDem). Замыкает первую тройку левое объединение "Неподчинившаяся Франция", возглавляемое Жан-Люком Меланшоном. Опрос проводился с 19 по 20 декабря в интернете и охватывал репрезентативную группу из 995 французов.

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