В Москве массово отменяются авиарейсы - ПРИЧИНА
Более 36 рейсов задержано и восемь отменено в субботу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по информации на 09:00 по московскому времени, во Внукове задержано семь рейсов и один отменен, в Домодедове задержаны 20 рейсов и семь отменено, в Шереметьеве с опозданием вылетят девять рейсов. В настоящий момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Домодедово, для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы расчищаются спецтехникой. "В связи с этим возможны незначительные технические задержки", - добавили в пресс-службе.
По ее данным, видимость в районе воздушной гавани достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов и составляет свыше 2 тыс. м. К началу зимнего сезона аэропорт подготовил около 60 единиц спецтехники, добавили в Домодедово.
У представителей Внуково и Шереметьево не удалось получить оперативный комментарий.
По данным Гидрометцентра, в Московском регионе 22 декабря ожидается снег, метель, гололедица, а также заносы на дорогах. Днем и ночью в столице термометры покажут от 4 до 2 градусов ниже нуля. В Подмосковье днем и ночью ожидается от 7 до 2 градусов мороза.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Дек. 15:28 6 101
-
02:26 3 724
-
21 Дек. 17:27 3 715
-
21 Дек. 20:50 3 635
-
21 Дек. 16:15 3 366