Евросоюз и Япония заключили рекордное торговое соглашение

1 февраля 2019 года будет создана открытая торговая зона, охватывающая более 600 миллионов человек и почти треть мирового ВВП. Это произойдет из-за вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Япония и ЕС уведомили друг друга о завершении процедур ратификации соответствующих соглашений. Также Япония сообщила о том, что также была завершена ратификация соглашения о стратегическом партнерстве. Поэтому большая часть положений этого соглашения будет применяться на временной основе, также с 1 февраля 2019 года.

Оба соглашения были подписаны на саммите ЕС-Япония 17 июля 2018 года.

Соглашение об экономическом партнерстве является крупнейшим торговым соглашением, заключенным на сегодняшний день ЕС. 99% тарифов, применяемых к экспорту ЕС в Японию, и которые в настоящее время составляют около 1 млрд евро, будут отменены.

Соглашение создаст новые возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС, отменив существующие японские тарифы на такие продукты, как сыры или вина, одновременно защитив права интеллектуальной собственности ЕС на японские рынки. Это также откроет рынки услуг и значительно расширит доступ компаний ЕС к закупкам в Японии.

Соглашение о стратегическом партнерстве является первым в мире рамочным соглашением между ЕС и Японией.

"Соглашение укрепит сотрудничество в таких областях, как международный мир и безопасность, киберпреступность, энергетическая безопасность, смягчение последствий изменения климата, инновации и сотрудничество судебных и правоохранительных органов," - сообщает совет ЕС.