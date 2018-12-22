В Канаде лайнер с 78 людьми "сдуло" со взлетной полосы

22 декабря 2018 17:31

В аэропорту канадского города Саскатун самолет авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за погодных условий. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает CTV, инцидент произошел с лайнером, который направлялся в штат Айова с 74 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту.

Из-за сильного ветра и гололеда воздушное судно выехало на пределы полосы, после чего всех людей на борту пришлось высадить - они покинули самолет по трапу и вернулись в аэропорт, после чего их перенаправили на другие рейсы.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

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