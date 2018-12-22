Около 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину
Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
"В Сирию после операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" вернулись 291790 сирийских беженцев", - цитирует Сойлу агентство Anadolu. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, в прошлом Турция была пунктом назначения мигрантов, а теперь стала еще и пунктом их транзита. Некоторые беженцы прибывают в Турцию из региона Ближнего Востока и остаются здесь, возможно, в надежде при любом удобном случае переправиться на Запад или вернуться на родину, сказал министр.
С начала 2018 года в Турции были задержаны 251794 нелегальных мигранта, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 56%, сказал Сойлу, добавив, что в настоящее время на территории Турции находятся 4,5 миллиона беженцев.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!