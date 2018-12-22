В Брюсселе группа "желтых жилетов" проводит акцию протеста

Небольшая группа "желтых жилетов" проводит акцию протеста на севере Брюсселя, инцидентов не отмечено, в центре города и в районе Центрального вокзала дежурят усиленные полицейские патрули и два водомета. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Группа приблизительно из 50 человек собралась утром в северном квартале Схарбек, после чего двинулась в сопровождении полицейских в направлении центра города. Участники акции раздают прохожим листовки, в которых содержится требование о проведении референдума гражданской инициативы. Акция при этом заранее не была согласована с властями, как и в предыдущих случаях.

В районе Королевского дворца в центре Брюсселя, где также расположены правительственные и дипломатические учреждения, отмечено присутствие двух полицейских водометов, на ряде улиц дежурят полицейские фургоны, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Брюсселе прошли две крупные акции "желтых жилетов", которые закончились столкновениями с полицией и административным задержанием десятков человек. Нынешняя акция оказалось малочисленной из-за приближающихся рождественских праздников.