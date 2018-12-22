В Париже на акциях протеста задержали более 140 человек - ОБНОВЛЕНО

22:02

Более 140 человек задержаны на акциях протеста "жёлтых жилетов" в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Париже протестуют около двух тысяч человек, 79 были задержаны.

Согласно информации на 18.00 по местному времени, в Париже задержали уже 142 человека, из которых 16 были помещены под стражу.

По данным министерства внутренних дел Франции от 14.00 по местному времени (16.00 мск), по всей стране в акциях протеста участвует 23,8 тысячи демонстрантов.



Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.



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21:00

Участие в уличных демонстрациях "желтых жилетов" во Франции принимают 23,8 тыс. человек. Такую информацию приводят в местном министерстве внутренних дел состоянием на 14:00 субботы, 22 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В частности, в Париже, по данным столичной полиции, в манифестациях участвуют 2 тыс. человек.

Кроме того, количество участников протестов, задержанных во французской столице, увеличилось до 109 человек, включая семерых активистов, которые были помещены под стражу.

Также сообщается, что среди задержанных - один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ. Его подозревают в организации незаконной демонстрации на общественной дороге, ношении запрещенного оружия и участия в группе, созданной с целью насилия.

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20:37

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже возросло до 79 человек, сообщает радиостанция Europe1, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 65 задержанных.

Как сообщается, всего в Париже протестуют около двух тысяч человек, 79 были задержаны, из них пятеро - помещены под стражу.



По данным министерства внутренних дел Франции от 14.00 по местному времени, по всей стране в акциях протеста участвует 23,8 тысячи демонстрантов. Отмечается, что на прошлой неделе в то же время эта цифра составляла 33,5 тысячи человек.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.

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19:23

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже возросло до 65 человек, отмечает газета Parisien. Ранее сообщалось о 30 задержанных, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



К 15.00 число задержанных составило 65 человек, трое из них помещены под стражу. Радиостанция France Info отмечает, что среди задержанных - один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ.

Самой многочисленной была группа "желтых жилетов", которая собралась в субботу утром на Монмартре, там митинговали несколько сотен человек. С утра Елисейские поля были свободны от протестов, там собралась совсем небольшая группа демонстрантов.

По информации газеты, на площади около парижской мэрии происходят столкновения демонстрантов с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.

Ранее СМИ со ссылкой на префектуру полиции сообщали, что в акциях протеста во французской столицы приняли участие около 800 человек. Ряд представителей движения предлагали выйти на улицы Версаля. Однако, по сообщению французских СМИ, призыв собраться в Версале был лишь отвлекающим маневром.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.

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18:22

По меньшей мере 30 человек задержаны в субботу в Париже в ходе протестов "желтых жилетов".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные префектуры полиции.

Как уточняется, трое манифестантов из общего числа задержанных помещены под стражу. Как ранее сообщили в министерстве внутренних дел, для охраны правопорядка мобилизованы около 4 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тыс. - в Париже.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами. Субботняя акция стала уже шестой по счету.