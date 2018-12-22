Ford объявил отзыв сотен тысяч машин из-за серьезной неисправности

Около 900 тысяч грузовиков F-150 и Super Duty будут отозваны концерном Ford Motor в Северной Америке. Причиной для возврата автомобилей на заводы стала необходимость заменить кабель нагревателя блока цилиндров двигателя, из-за которых возник риск возгорания. Об этом сообщило издание CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Владельцы грузовиков используют нагревательный кабель для обогрева своих двигателей, чтобы они могли более эффективно запускаться в холодную погоду. Кабель - это шнур, висящий на транспортном средстве, который обычно крепится к удлинителю, подключенному к гаражу или дому.

По словам автопроизводителя, вода и загрязняющие вещества могут попасть в разъем для сращивания кабеля, вызывая коррозию и повреждение кабеля. Проблема может привести к короткому замыканию разъема, что приведет к отключению отопителя и, возможно, к размыканию выключателей или розеток, когда автомобиль припаркован и подключен обогреватель.

"Риск для безопасности существует только тогда, когда автомобиль припаркован, а кабель нагревателя блока подключен к электрической розетке", - говорится в заявлении Ford.

По данным концерна Ford Motor получил сообщения о трех пожарах, связанных с разъемом для сращивания кабелей, при этом один инцидент вызвал незначительные повреждения. Компания заявила, что не знает о проблеме, вызывающей несчастные случаи или травмы.