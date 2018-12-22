Полиция Франции нашла признание "страсбургского стрелка"

Флеш-накопитель, предположительно принадлежавший Шерифу Шекатту, устроившему стрельбу в Страсбурге, содержит видео, на кадрах которого преступник признается в приверженности террористической группировке "Исламское государство". Об этом в субботу сообщает AFP со ссылкой на судебный источник, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщалось, число жертв произошедшей на этой неделе стрельбы в Страсбурге (Франция) в воскресенье выросло до пяти человек.

Пятым скончавшимся от полученных ранений стал местный житель польского происхождения.

Еще 11 человек были ранены, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.

Как стало известно, накануне во Франции родителей и двух братьев Шерифа Шекатта, который устроил бойню на ярмарке в Страсбурге, освободили из-под стражи. Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что следствие не нашло доказательств их причастности к теракту.

Трое знакомых стрелявшего все еще остаются под арестом.