Наводнение на Кубе: Гавана превратилась во вторую Венецию - ФОТО

Спасательные службы кубинской столицы Гаваны начали эвакуацию слабозащищенных слоев населения - пожилых, больных и прочих - из-за наводнения, которое накрыло город на фоне обрушившегося тропического шторма, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Также эвакуируют собак, к которым в кубинской культуре традиционно хорошее отношение.

Из-за погодных условий на четырех- и пятиметровые волны перевалили через морскую стену Гаваны. В связи с проникнувшей водой, местные жители по возможности спасают свои пожитки и переносят их с первых на вторые этажи, многие перебрались жить на чердаки.

Те из горожан, которым надо выйти по делам, приходится пересекать улицы вброд: по колено или даже по пояс в воде.

Кроме того, пострадали и несколько городов на северном и южном побережье Кубы, где также эвакуировали жителей.

Метеорологи прогнозируют, что в скором времени наводнение должно пойти на убыль.