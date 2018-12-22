Мевлют Чавушоглу: Никто не помешает Анкаре провести операцию в Сирии

Никто не сможет помешать Анкаре провести военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Ливию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как и раньше никто не смог помешать нам провести операцию "Щит Евфрата", в ходе которой мы уничтожили более 4 тыс. террористов "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), как нам не смогли помешать с операцией "Оливковая ветвь", также никто не остановит нас с операцией к востоку от реки Евфрат", - приводит его слова телеканал NTV.

Президент Турции Тайип Эрдоган 12 декабря сообщил о намерениях начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз" - Анкара считает их сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана. До этого Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.