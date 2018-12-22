В Африке хотят лишить Disney прав на фразу "акуна матата"

Петиция на интернет-платформе change.org против использования компанией Disney фразы Hakuna Matata в качестве своей торговой марки набрала уже более 150 тысяч голосов.



Hakuna Matata - фраза из языка суахили, в переводе означающая "нет проблем". Она используется в большинстве стран, где говорят на суахили - в Танзании, Кении, Уганде, Руанде, Бурунди, Мозамбике и ДРК. Многим фраза также известна благодаря мультфильму Disney "Король лев", где звучит одноименная песня, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Составители петиции полагают, что корпорации или частные лица не имеют права регистрировать в качестве торговых марок языки, термины или фразы, которые они не изобрели. Кроме того, они считают такое решение оскорбительным и добиваются, чтобы компания отказалась от товарного знака.

"Тогда как мы уважаем Disney как развлекательное учреждение, ответственное за создание многих наших детских воспоминаний, решение зарегистрировать в качестве торговой марки (фразу - ред.) Hakuna Matata основывается исключительно на алчности и является оскорблением не только духа народа суахили, но также и всей Африки ", - говорится в петиции, которую подписали уже 153 093 человека.

Как сообщает газета New York Times, Disney зарегистрировала торговую марку Hakuna Matata в 1994 году. В ответ на петицию представитель компании заявил, что существование торговой марки никогда не препятствовало и не будет препятствовать использованию этой фразы.

