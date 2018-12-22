Спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с "ИГ" подал в отставку

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на официальных лиц информационное агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, причиной отставки стало несогласие с решением президента вывести войска США из Сирии.

Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней. При этом пресс-секретарь минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ везде, где бы она ни действовала".

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.