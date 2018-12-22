Трамп: Об остатках "ИГ" в Сирии "позаботятся местные страны"

Об остатках террористической организации "Исламское государство"* в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция, заявил в субботу президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, - мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала. Сейчас ИГ в основном повержена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии без проблем позаботиться о том, что там осталось. Мы возвращаемся домой!" - написал он в своем Twitter.



На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от реки Евфрат. Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.

В пятницу Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря. При этом, по словам Эрдогана, Трамп принял решение о выводе войск из Сирии после их общения.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позже заявил, что решение отложить военную операцию на востоке от Евфрата было принято, чтобы не спровоцировать ответного огня США во время вывода их войск из региона.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду заявил о победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство"*, отметив, что борьба с ней была единственной причиной нахождения американских военных в Сирии. Там находится около двух тысяч военнослужащих США. Вскоре пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что США начинают вывод войск из Сирии, но это не означает роспуск международной коалиции по борьбе с ИГ.



В знак несогласия с этим решением в отставку подал министр обороны Джеймс Мэттис, а спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри отменил встречи в ООН по сирийской тематике и пока никак не прокомментировал происходящее. В СМИ уже появились предположения, что он тоже может покинуть свой пост.

