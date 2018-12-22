В Марокко ликвидировали сеть по нелегальной переправке мигрантов в ЕС

В марокканском городе Танжер полиция ликвидировала преступную сеть, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов из Африки в Европу. Об этом сообщили в Главном управлении национальной безопасности королевства, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Были арестованы четверо членов группировки в возрасте от 24 до 44 лет. Кроме того, силовики задержали 22 человек, выходцев из африканских стран, которые собирались воспользоваться услугами злоумышленников. Полиция изъяла также надувную лодку и спасательные жилеты.

Кроме того, сообщается, что было начато следствие, перед которым поставлено задание - установить сообщников активистов преступной сети, действующих как внутри Марокко, так и за рубежом.

Стоит отметить, что Марокко отделено от Европы Гибралтарским проливом и уже много лет эта страна является транзитной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС.

По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов с территории королевства в страны Евросоюза, в 2018 году существенно возросла. Главным направлением потока мигрантов стала Испания.