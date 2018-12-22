Страсбургского стрелка похоронили в строгой анонимности

Тело террориста Шерифа Шекатта, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря, было захоронено в субботу утром в условиях полной анонимности. Об этом сообщил мэр города Ролан Рис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Захоронение тела Шерифа Шекатта состоялось рано утром в Страсбурге в строгой анонимности", - приводит его слова агентство Agence France-Presse (AFP). Ранее сообщалось, что Рис не хотел, чтобы тело преступника было захоронено на территории коммуны. Однако потом, как уточняет AFP, он заявил, что в соответствии с законом это необходимо сделать "на мусульманском или гражданском кладбище Страсбурга" в строгой анонимности.

Как отмечает агентство, также рассматривался вариант с возвращением тела террориста в Алжир, откуда родом его семья.