Глава МИД Испании раскритиковал решение Трампа о выводе войск из Сирии

Решение американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии создает неопределенную ситуацию, считает глава МИД Испании Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Неожиданное решение президента Трампа вывести американские войска из Сирии ставит некоторые вопросы и создает неопределенность. С одной стороны, полный разгром джихадистского терроризма на сирийской территории - далеко не свершившийся факт, и, как следствие, возникают серьезные сомнения, как будет продолжать действовать коалиция против ИГ*. С другой, новая ситуация может осложнить процесс, который пытается привести в действие ООН. Кроме того, возникают вопросы об изменении присутствия России и Ирана в стране - с вытекающими геостратегическими последствиями", - говорится в сообщении Борреля на его странице в Twitter.



Он также заявил, что подобные ситуации говорят о "необходимости настоящей стратегической автономии Европы", при этом он не ставит под сомнение важность НАТО.

Боррель также считает, что уход в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса "создает существенный пробел".

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду заявил о победе в Сирии над террористической группировкой ИГ, отметив, что борьба с ней была единственной причиной нахождения американских военных в Сирии. Там находится около двух тысяч военнослужащих США. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что США начинают вывод войск из Сирии, но это не означает роспуск международной коалиции по борьбе с ИГ. В знак несогласия с этим решением в отставку подал министр обороны Джеймс Мэттис.



Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк также подает в отставку из-за несогласия с выводом американских войск из Сирии, сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на источники.

В субботу Трамп заявил, что об остатках террористической организации ИГ в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция.

