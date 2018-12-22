Рамзан Кадыров: "Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона"
22 декабря 2018 22:37 383
Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет завершить карьеру на посту руководителя республики.
"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Также он отметил, что не видит себя в должности руководителя федерального министерства, и точно не претендует на руководящую должность в стране. "Я не такого уровня человек", - добавил он.
Кадыров, которому сейчас 42 года, возглавляет Чечню с 2007 года. Переизбирался парламентом Чечни в 2011 году и на прямых выборах в 2016 году, набрав более 97,5% голосов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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