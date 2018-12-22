"Челси" проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии
Лондонский "Челси" на собственном стадионе уступил "Лестеру" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в матче забил нападающий "Лестера" Джейми Варди на 51-й минуте. Отметим, что обе команды не так давно примеряли корону чемпиона Англии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Для "Челси" это поражение стало третьим в сезоне, хотя команда стартовала в чемпионате довольно успешно, а главный тренер "Челси" Маурицио Сарри даже установил рекорд среди тренеров-дебютантов.
Отметим, что в отчетном туре состоялась еще одна сенсация - "Манчестер Сити" дома уступил "Кристал Пэлас".
"Челси" - "Лестер" - 0:1
Гол: Варди (51)
"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро, Ковачич (Лофтус-Чик, 61), Виллиан (Жиру, 61), Жоржиньо (Фабрегас, 75).
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Ндиди, Менди, Олбрайтон, Чоудури, Мэддисон (Грэй, 82), Варди (Ихеаначо, 84).
Предупреждения: Ндиди (31), Менди (81).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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