"Челси" проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии

Лондонский "Челси" на собственном стадионе уступил "Лестеру" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в матче забил нападающий "Лестера" Джейми Варди на 51-й минуте. Отметим, что обе команды не так давно примеряли корону чемпиона Англии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для "Челси" это поражение стало третьим в сезоне, хотя команда стартовала в чемпионате довольно успешно, а главный тренер "Челси" Маурицио Сарри даже установил рекорд среди тренеров-дебютантов.

Отметим, что в отчетном туре состоялась еще одна сенсация - "Манчестер Сити" дома уступил "Кристал Пэлас".

"Челси" - "Лестер" - 0:1

Гол: Варди (51)

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро, Ковачич (Лофтус-Чик, 61), Виллиан (Жиру, 61), Жоржиньо (Фабрегас, 75).

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Ндиди, Менди, Олбрайтон, Чоудури, Мэддисон (Грэй, 82), Варди (Ихеаначо, 84).

Предупреждения: Ндиди (31), Менди (81).