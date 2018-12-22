Эрдоган и Аббас обсудили перенос посольств в Иерусалим
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудил перенос зарубежных дипмиссий в Израиле в Иерусалим, сообщил источник в администрации турецкого лидера в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президенты Турции и Палестины в субботу обсудили региональные события по телефону. Эрдоган и Аббас также обменялись мнениями о шагах различных стран по перемещению посольств в Иерусалим и обсудили, как предотвратить ошибочные шаги, которые будут препятствовать решению палестинского вопроса", - сообщил источник.
Эрдоган заявил Аббасу, что Турция продолжит поддерживать палестинский народ, отметил источник в администрации турецкого лидера.
Ситуация с палестино-израильским конфликтом, который продолжается уже 70 лет, остается сложной. Решение США о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим лишь обострило ситуацию и спровоцировало очередной виток эскалации насилия на границе сектора Газа и Израиля.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об официальном признании Западного Иерусалима столицей Израиля. По его словам, страна пока не переносит свое посольство в Иерусалим, однако начала поиск подходящего места для его открытия. Признав Иерусалим столицей Израиля, Австралия присоединилась к таким странам, как США, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.
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