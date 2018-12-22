"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
Мадридский "Реал" в финале клубного чемпионата мира обыграл эмиратский "Аль-Айн". Поединок состоялся в Абу-Даби а стадионе "Зайед Спортс", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Благодаря этой победе "Реал" в четвертый раз в истории стали триумфаторами данного турнира. Это новый рекорд клубного чемпионата мира. "Королевский клуб" обошел по числу побед в этом соревновании своего самого принципиального соперника "Барселону", которая завоевывала трофей в 2009, 2011 и 2015 годах.
Отметим, что Гарет Бейл не сумел сравняться по голам с лучшим бомбардиром турнира Криштиану Роналду, у которого семь точных ударов. Для этого валлийцу нужно было отличиться сегодня хотя бы раз.
"Реал" - "Аль-Айн" - 4:1
Голы: Модрич (14), Льоренте (60), Рамос (78), Надер (90, аг) - Сиотани (86)
"Реал": Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема.
"Аль-Айн": Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг (Надер, 75), Абдуррахман (Абдуррахман, 67).
Предупреждение: Рамос (45)Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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