В Мексике в редакцию газеты доставили коробку с человеческой головой

В городе Сьюдад-Виктория в Мексике в редакцию средства массовой информации Expreso была доставлена коробка с человеческой головой, сообщает в субботу, 22 декабря, Diario Contraste, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Опасная посылка находилась на автомобильной парковке у здания.

Когда её вскрыли, то обнаружили лёд и голову. Рядом лежала записка с угрозами в адрес редакции.

Страшную находку передали стражам порядка, судебно-медицинские эксперты выяснят личность жертвы.

Стоит отметить, что Мексика входит в пятёрку государств по числу убитых журналистов за уходящий год.