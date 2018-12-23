В Японии произошел взрыв в ресторане

23 декабря 2018 07:23

В японской префектуре Тотиги при взрыве в непальском ресторане пострадали шести человек. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, после взрыва в ресторане произошел пожар.

Как отмечается, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В настоящее время причины взрыва неизвестны.

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