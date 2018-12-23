В Японии произошел взрыв в ресторане
23 декабря 2018 07:23 188
В японской префектуре Тотиги при взрыве в непальском ресторане пострадали шести человек. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, после взрыва в ресторане произошел пожар.
Как отмечается, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
В настоящее время причины взрыва неизвестны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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