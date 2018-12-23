Министр обороны Британии хочет сместить Мэй

23 декабря 2018 07:24

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Уильямсон обсуждал отставку Мэй со своими друзьями в отеле Beaumont.

Как отмечается, британский министр обороны якобы заявил о планах свергнуть Мэй, главу МВД Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.

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