Министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Уильямсон обсуждал отставку Мэй со своими друзьями в отеле Beaumont.

Как отмечается, британский министр обороны якобы заявил о планах свергнуть Мэй, главу МВД Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.