Министр обороны Британии хочет сместить Мэй
23 декабря 2018 07:24 209
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, Уильямсон обсуждал отставку Мэй со своими друзьями в отеле Beaumont.
Как отмечается, британский министр обороны якобы заявил о планах свергнуть Мэй, главу МВД Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
22 Дек. 22:58 8 070
-
22 Дек. 15:15 3 859
-
22 Дек. 11:24 3 815
-
22 Дек. 11:42 3 326
-
02:16 3 221