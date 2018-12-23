Цунами в Индонезии: число жертв растет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

09:13

По меньшей мере 62 человека погибли, 20 человек пропали без вести и 584 - пострадали из-за цунами в Индонезии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

"По последним данным, 62 человека погибли, не менее 20 пропали без вести, еще 584 пострадали", - приводит новостной портал Detik его заявление. Нугрохо также отметил, что "было сильно повреждено около 430 жилых зданий, несколько гостиниц".

Ранее Сутопо Нугрохо говорил о 43 погибших.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

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07:40

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, возросло до 43, пострадали 584 человека, говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Ранее сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших.



По данным управления, еще два человека числятся пропавшими без вести. Отмечается также, что в результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.

Как сообщает агентство Синьхуа, волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени.

