В аэропорту американского Мемфиса пассажирку арестовали за вандализм

В аэропорту американского города Мемфис пассажирка по имени Тамико Уорнер отказалась платить за багаж 16 фунтов стерлингов и устроила скандал. Когда в ход пошел огнетушитель, ее арестовала полиция, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Узнав, что она должна заплатить за багаж, Тамико Уорнер впала в ярость и начала опрокидывать мебель в аэропорту.

В порыве гнева она схватила огнетушитель и швырнула его на землю. Это активировало огнетушитель, помещение начало заполняться его содержимым.

Пассажирка хулиганила на протяжении нескольких минут. За это время аэропорту был нанесен ущерб в несколько тысяч долларов.

Женщина прокомментировала свое поведение так: "Я не боюсь попасть в тюрьму, мне все равно. Это того стоило".

Тамико Уорнер арестовали и обвинили в хулиганстве и вандализме.

