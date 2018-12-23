В аэропорту американского Мемфиса пассажирку арестовали за вандализм
В аэропорту американского города Мемфис пассажирка по имени Тамико Уорнер отказалась платить за багаж 16 фунтов стерлингов и устроила скандал. Когда в ход пошел огнетушитель, ее арестовала полиция, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Узнав, что она должна заплатить за багаж, Тамико Уорнер впала в ярость и начала опрокидывать мебель в аэропорту.
В порыве гнева она схватила огнетушитель и швырнула его на землю. Это активировало огнетушитель, помещение начало заполняться его содержимым.
Пассажирка хулиганила на протяжении нескольких минут. За это время аэропорту был нанесен ущерб в несколько тысяч долларов.
Женщина прокомментировала свое поведение так: "Я не боюсь попасть в тюрьму, мне все равно. Это того стоило".
Тамико Уорнер арестовали и обвинили в хулиганстве и вандализме.
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