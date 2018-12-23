Мультимиллионер на субмарине достиг самой глубокой точки Атлантического океана

Основатель Insight Equity Holdings мультимиллионер 53-летний Виктор Весково погрузился под воду на субмарине класса "Тритон" стоимость $48 млн. Он стал первым человеком, достигшим самой глубокой точки Атлантического океана - дна океанического желоба Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Весково ранее объявил, что планирует опуститься в самые глубокие места пяти океанов. В последнее время кроме Тихого, Индийского, Атлантического и Северно-Ледовитого выделяют еще Южный океан - акваторию, окружающую Антарктиду. К нему относят воды южной части Тихого, Атлантического и Индийского океана, однако он не имеет границ, очерченных островами или материками. В 2000 году за северную границу Южного океана была принята 60-я параллель южной широты.

В пятницу миллионер достиг дна океанического желоба Пуэрто-Рико, находящегося на глубине 8376 м.

"Было здорово достигнуть дна Атлантического океана впервые в истории. Меня очень тревожит глубина отсутствия знаний об океане. Люди никогда не бывали на дне еще четырех океанов. Мы даже не можем себе представить с большой уверенностью, где их дно находится", - сказал Весково.

Он уже поднимался на самый высокий пик каждого из семи континентов и достигал Северного и Южного полюсов. Но он не одинок. В так называемом explorers' grand slam - большой толкучке исследователей - берут участие еще как минимум 62 человека. Но Весково заявил, что он хочет стать "недосягаемым исследователем".

В феврале следующего года он собирается опуститься в Южно-Сандвичев желоб в Южном океане на глубину 8428 м. Давление там буде в тысячу раз выше, чем на уровне моря. После этого посетит Яванский желоб в Индийском океане (7725 м), а потом Марианскую впадину (более 10,9 км). Пятое погружение состоится во впадине Моллой (5669 м) в Гренландском бассейне Северно-Ледовитого океана. Всего экспедиция, по расчетам, должна занять год.

Американская субмарина класса "Тритон" под названием Limiting Factor, которую построили по заказу миллионера, предположительно сможет выдержать все экспедиции. Она весит 11,2 тонны, а ее титановый корпус толщиной 9 см построен с использованием передовых технологий ковки. Субмарину испытывали в условиях, эквивалентных погружению на 13 198 м - это на 20% больше, чем самая глубокая точка океана.

Аппарат способен опуститься на глубину Марианской впадины меньше чем за 2,5 часа. В это время Весково может сидеть в кожаном кресле и расслабляться. Наблюдать за океанической жизнью можно с помощью 4 камер или через три акриловых иллюминатора. Во время погружений будет происходить запись окружающих живых существ и будут взяты образцы. Это может помочь выйти далеко за границы известного.

"Мы надеемся попасть в историю, как в техническом, так и в научном плане", -говорит миллионер.