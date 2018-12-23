Трамп рассказал о втором шансе для главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что предоставил Джеймсу Мэттису второй шанс, когда назначил его на пост главы Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, бывший президент США Барак Обама бесславно уволил Мэттиса.

Он также добавил, что дал Мэттису второй шанс.

Трамп подчеркнул, что союзники важны до тех пор, пока они "не извлекают собственную выгоду из США".