Судан охватили беспорядки

Власти Кувейта призвали граждан своей страны покинуть охваченный массовыми протестами Судан, сообщило кувейтское новостное агентство КУНА со ссылкой на посольство эмирата в Хартуме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Посольство призывает граждан покинуть Судан в целях их безопасности, в то же время призывает их не посещать Судан в настоящее время", - говорится в сообщении.

Тем же гражданам Кувейта, которые остаются в охваченных беспорядками городах, дипломаты советуют не приближаться к месту акций протестов.

Протесты в Судане продолжаются со среды. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. СМИ сообщают о более чем десяти погибших в столкновениях демонстрантов и сил правопорядка. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения.

Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.

