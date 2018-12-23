Цунами в Индонезии смыло музыкантов со сцены - ВИДЕО

Цунами смыло группу музыкантов прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг, сообщает TribunJakarta.com, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел ходе выступления поп-группы Seventeen, кадры происшествия появились в Сети. На них видно, как вода разрушает находящуюся на берегу сцену, когда на ней выступают музыканты.

По данным издания, фронтмен группы Дилан Сахара пропал без вести.

Волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени. По последним данным, 43 человека погибли, еще 584 пострадали, двое числятся пропавшими без вести.

Стихия разрушила большое количество домов и несколько отелей.

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