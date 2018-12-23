Папа Римский подарил бездомным больницу - ФОТО

Папа Римский Франциск в Ватикане на площади Святого Петра открыл новую клинику и "подарил" ее всем бездомным Рима. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Vatican news.

Амбулатория "Матерь Милосердия" расположена под Колоннадой Бернини возле площади Святого Петра, там, где раньше было ватиканское почтовое отделение. Неподалеку находятся душевые и парикмахерская для бездомных.

Помещения оборудованы современными техническими средствами и аппаратурой для медицинского осмотра и лабораторных анализов.

В первую очередь новая структура предназначена для бездомных: они смогут воспользоваться ее услугами три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. В остальные дни амбулатория будет служить пунктом первой помощи для паломников, участвующих в общих аудиенциях и встречах с Папой на площади Св. Петра или в Ватиканской базилике.

Как и в прежней амбулатории, пациентов будут принимать волонтеры: врачи и медицинские работники, входящие в штат ватиканского Управления здравоохранения и гигиены, специалисты из университетской клиники "Тор Вергата" и из некоторых итальянских волонтерских ассоциаций. В амбулатории будут также проходить практику студенты медицинского факультета университета "Тор Вергата".